Šéf biatlonistov je sklamaný, ale vidí aj nádej. Čo bude ďalej s Kuzminovou?

Svetový šampionát v Novom Meste na Morave sa skončil pre slovenských biatlonistov sklamaním. Program a výsledky MS v biatlone 2024 Najlepšie umiestnenia dosiahla Júlia Machyniaková na 53. mieste vo vytrvalostných pretekoch. U mužov skončil najvyššie Tomáš Sklenárik na 66. priečke takisto vo vytrvalostných pretekoch. Pozitívom bolo vystúpenie v zmiešaných štafetách, kde Slovensko skončilo šestnáste. Mužskú a ženskú štafetu stiahli z trate.

Majstrovstvá sveta zhodnotil prezident Slovenského zväzu biatlonu PETER VOZÁR. „Ciele sme nenaplnili,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

V rozhovore sa dozviete: Aké umiestnenia by ho potešili?

Aké ciele stanovil sestrám Remeňovým?

Pomôže Kuzminová aj po šampionáte?

Vráti sa Paulína Bátovská Fialková po materskej dovolenke?

Aký vplyv na výkon má zákaz fluóru?

Aká je budúcnosť slovenského biatlonu?

Ako hodnotíte vystúpenie slovenských biatlonistov na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave? Mali sme cieľ umiestnenie do štyridsiateho miesta a ten sa nám nepodarilo naplniť. Mali sme k tomu niekedy dosť blízko, ale v biatlone sa neodpúšťa nič. Pri chybnej rane boli z toho miesta tesne po šesťdesiatke. V štafete sme sa chceli umiestniť do pätnásteho, sedemnásteho miesta. To by bolo super. Cieľ sme teda nenaplnili.

Čo vravíte na fakt, že v rýchlostných pretekoch bola Kuzminová najlepšia Slovenka na 61. mieste? Od stíhacích pretekov ju delilo iba šesť desatín sekundy. Anastasia je obrovský fenomén a športová osobnosť. Je olympijská víťazka a majsterka sveta. Priznám sa, že nás to úplne neprekvapilo a nezaskočilo. Opäť dokázala, že aj po päťročnej prestávke je veľká športovkyňa vo svetovom biatlone. Sestry Remeňové sa mali stať líderkami slovenského ženského tímu. Ich výkony však stagnujú. Áno, aj pre nás je to v podstate sklamanie v rámci sezóny, pretože po odchode sestier Fialkových sa stali lídrami ženského tímu. Zväz nie je spokojný a budú musieť zrejme podstúpiť nejaké zmeny v ďalšej sezóne.

Zuzana Remeňová počas štafety na MS v biatlone. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Mali dané výkonnostné ciele už na majstrovstvách Európy v Osrblí, ale tie sa ani zďaleka nepodarilo naplniť (najlepšie 50. miesto Márie Remeňovej z rýchlostných a stíhacích pretekov, pozn.). Nedarilo sa im ani na svetovom šampionáte. Priestor na detailné vyhodnotenie bude po sezóne. Určite však ani ony samé nie sú s týmto výkonom spokojné.

Narážame na to, že mužský i ženský tím je pomerne úzky. V mužoch sú iba dvaja športovci. Zväz, klub Dukla Banská Bystrica a štát musia vynaložiť veľkú snahu a podporu, aby sa biatlon nezameral iba na úzky okruh športovcov. Tak to bolo v minulosti a nejakým spôsobom aj teraz.

Potom nastane situácia, že športovci majú ťažkú sezónu, ako napríklad sestry Remeňové, ktorým sa až tak nedarí. Teraz sa musia trápiť vo Svetovom pohári. Ak by bol tím širší, tak by si vedeli viac oddýchnuť alebo by išli nižšie súťaže v IBU Cupe. Potom by sa vedeli ešte lepšie pripraviť na vrcholové podujatie. A keďže je tím úzky, tak musia štartovať aj vtedy, keď sa im nedarí. Keďže sa stali líderkami v relatívne nízkom veku (23 rokov), nebola na nich príliš veľká zodpovednosť, s ktorou sa nevedeli popasovať? Sestry Remeňové sú profesionálne športovkyne, nie amatérky. V predchádzajúcich sezónach súťažili so sestrami Fialkovými, ktoré im odovzdávali skúsenosti. Samozrejme, na nové líderky sme nevytvárali veľký tlak, že musia mať výsledky do napríklad dvadsiateho miesta. Cieľ, ktorý mali, do štyridsiateho miesta, bol reálny. Nemyslím si, že zo strany zväzu bol tlak, ktorý by na biatlonistky nejako negatívne vplýval.

Ako na ženský tím pôsobil návrat Anastasie Kuzminovej? Biatlonistky boli nadšené. Budúca sezóna vyzerá pre slovenský biatlon oveľa pozitívnejšie. Vieme, že Anastasia Kuzminová chce pokračovať. K dispozícii sú i sestry Remeňové a Júlia Machyniaková. Budúci rok už bude plnohodnotne v ženskej kategórii Ema Kapustová.

Slovenské biatlonistky Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová počas ME v biatlone v Osrblí. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)

Otázka je, ako sa rozhodne s pokračovaním kariéry Paulína Bátovská Fialková, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Vieme, že je veľa úspešných prípadov, keď sa biatlonistky vrátili do súťažného diania. Bol to aj prípad Kuzminovej. A to dokonca dvakrát. Ak by mala aj Paulína túto motiváciu, tak by sme boli nesmierne radi a vytvoríme jej podmienky pre prípravu na Svetový pohár.