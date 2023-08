Podľa štatistík už mal byť mŕtvy. Bývalý futbalista Trnavy a Interu ide na US Open

Od 5. do 10. septembra sa v New Yorku koná US Open v paratenise. Ste vôbec prvý Slovák, ktorý sa predstaví na grandslamovom turnaji v tenise na vozíku. Ako to vnímate?

Je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Za prácu a čas, ktorý som tenisu obetoval.

Každý o tom sníva a rozpráva. Ja som to videl ako veľmi vzdialený cieľ. Teraz je však realitou. Je to skvelé. Je to druhý sen z troch, ktorý sa mi podarilo splniť.

A tie ďalšie?

Chcel som sa dostať do TOP 10, čo sa mi podarilo. Zostáva posledný. Kvalifikovať sa na paralympijské hry. Ideálne na budúci rok do Paríža. Bude to však tvrdý oriešok.