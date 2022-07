Porazili favorita, získali pohár. Čaká ich výzva menom Slovnaft Cup

Do finálového zápasu vstúpili Kopčany aktívnejšie, no prvú šancu mala Jablonica. Gól však z toho nebol.

„Išli sme do rizika, ktoré sa vyplatilo. Za nenastúpenie na ligový zápas sa ospravedlňujeme, no ak by sme hrali, pohár by sme vyhrali len veľmi ťažko,“ vysvetlil Ján Tolla.

Stretnutie sa hralo na štadióne FK Senica. „Bol to obrovský zážitok. Hráčom som v šatni povedal, aby si to užili, pretože na takom krásnom ihrisku hrajú možno poslednýkrát v živote. Bolo vidieť, že idú na doraz svojich možností. Napriek únave však dodržali všetky taktické pokyny. Nesmierne ich chválim,“ opísal.

Hráči s vedením klubu pokračovali pešo na miestny štadión, kde oslavovali do skorých ranných hodín. „Krásne momenty, na ktoré nikdy nezabudnem,“ dodal spokojne.

Víťazstvom v Sportika Cupe si Kopčany vybojovali miestenku v pohárovej súťaži Slovnaft Cup, kde môžu privítať atraktívneho súpera.

„Bude to pre nás výzva, zahrať si s atraktívnym súperom. Počítam, že to bude niekto z okolia ako Gbely či Myjava. No necháme sa prekvapiť,“ povedal.

Tolla: Vo futbale je možné všetko

Napriek tomu, že budú v pohári outsiderom, chcú súpera zaskočiť.

„Vo futbale je možné všetko. Do každého zápasu ideme vyhrať a nebude to inak ani v Slovnaft Cupe. Ak by sa nám podarilo zahrať si proti Slovanu, Trnave či Dunajskej Strede, bolo by to neskutočné,“ doplnil.

V novej sezóne budú Kopčany pôsobiť v VI. lige Západ ZsFZ, ktorá je znovuotvorená po ročnej prestávke. Prípravu štartujú 13. júla a cieľom bude prvá päťka tabuľky.

„Hoci sme skončili na siedmom mieste, využili sme možnosť poskočiť do kraja. Okrem Myjavy B budú v skupine iba mužstvá z regiónu, preto nás čakajú samé derby. Chceme využiť futbalový ošiaľ, ktorý v dedine zavládol. Bude to skvelá skúsenosť,“ uzavrel tréner TJ Kopčany Ján Tolla.