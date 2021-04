Michalovce previedli v úvode štvrťfinále nevídaný obrat, otáčať musel aj Zvolen

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Z našej strany nechýbala agresivita, útočná aktivita bola taktiež na dobrej úrovni, rovnako tak i početnosť streľby. Chýbala nám trošku lepšia realizácia šancí. Vieme na čom musíme ešte popracovať, ušla nám na konci herná disciplína. Na druhej strane sme výborne odohrali oslabenia. Teší ma, že sme sa rýchlo dostali z prvého inkasovaného gólu, ktorý nás trošku pribrzdil. V sobotu musíme byť ešte lepší."

Marek Viedenský, útočník Zvolena: "Je to dobrý vstup do štvrťfinále, ale musíme víťaziť aj v ďalších zápasoch. Hlavne napraviť chyby, posledný gól sme určite dostať nechceli. Napriek tomu sme zabojovali a ukázali našu silu. Chvíľu nám chýbalo tempo, no po prvom inkasovanom góle sme zapli na vyššie obrátky a vytvorili si dostatok šancí. Verím, že ak budeme presnejší, dokážeme Kiviaha viackrát prekonať."

Patrik Števuliak, útočník Nových Zámkov: "Môj gól prišiel už neskoro, chýbalo dvadsať sekúnd do konca tretej tretiny. Ak by prišiel skôr, myslím si, že by sme si vytvorili tlak na vyrovnanie. Duel sme začali dobre, hrali aktívne a dali gól, no škoda vyrovnávajúceho zásahu, nepokryli sme si druhú vlnu. V strednej časti sme inkasovali smolný gól v oslabení a potom ešte aj počas našej presilovky. Zvolen sa tak dostal na koňa a v podstate tieto okamihy rozhodli o zápase."