Rozhodla obrovská chyba favorita. USA má zlato aj bez Shiffrinovej

MS v zjazdovom lyžovaní - finále tímovej súťaže

Favorizovaný Timon Haugan však spravil obrovskú chybu už na štarte. Príliš skoro sa snažil položiť do svojho štartu a zachytil sa o dvierka. Následne mal Tommy Ford jednoduchú úlohu a doviedol USA k titulu.

"Bolo to skutočne niečo špeciálne. Milujem tieto tímové súťaže, pretože je to niečo, čo tak často nejazdíme. Lyžovanie považujeme vo všeobecnosti za individuálny šport, no títo ľudia, kolegovia a kolegyne v tíme sú ako moja rodina.

Získať zlato spolu s nimi je pre mňa niečo výnimočné," povedal pre webovú stránku FIS River Radamus z víťazného amerického družstva.