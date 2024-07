Zverev má problémy s kolenom, jeho účasť na turnaji v Hamburgu je otázna

HAMBURG. Účasť nemeckého tenistu Alexandra Zvereva na budúcotýždňovom turnaji ATP v rodnom Hamburgu je otázna.

Štvrtého hráča svetového rebríčka trápia problémy s kolenom. Nemali by však ohroziť jeho štart na OH v Paríži (26. júla - 11. augusta), kde bude obhajovať olympijské zlato z Tokia.

Zverev priznal, že na grandslamovom turnaji vo Wimbledone musel zmierňovať bolesť v kolene tabletkami.

"Mal by som o osem dní štartovať v Hamburgu. Momentálne však cítim bolesti, aj keď to nie je zdravie ohrozujúce. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," povedal po prehre v osemfinále wimbledonskej dvojhry s Američanom Taylorom Fritzom.