Veľké prekvapenie na úkor českej tenistky, Sabalenková opäť suverénna

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Nasadená dvojka si v 2. kole poradila s Britkou Jodie Burrageovou 6:3, 6:2.

Úlohu favoritky potvrdila aj deviata nasadená Češka Markéta Vondroušová, wimbledonská šampiónka zvíťazila nad Taliankou Martinou Trevisanovou 6:2, 6:2.