Sabalenková je mentálne veľmi silná žena, uznala súperka. V Miami opäť zvíťazila

MIAMI. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA v Miami.

Bieloruský hokejista podľa polície spáchal samovraždu skokom z balkóna v rezorte v Miami. Koľcov bol na Floride spoločne so Sabalenkovou, ktorá sa pripravovala na prebiehajúci turnaj.

Pre Sabalenkovú to bol náročný duel, v pondelok totiž tragicky zomrel jej bývalý partner Konstantin Koľcov.

Napriek tragédii sa rozhodla na podujatí štartovať, organizátorov však požiadala, aby ju ospravedlnili z mediálnych povinností.

"Aryna je mentálne veľmi silná žena, je to vidno na kurte. Poznám ju veľmi dobre aj mimo kurtu, neprekvapuje ma to. Vedela som, že k tomu pristúpi ako k normálnemu zápasu. Želám jej to najlepšie, uvidíme, ako ďaleko sa dostane," povedala podľa AP Badosová, Sabalenkovej dobrá kamarátka.