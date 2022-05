Talianka zaskočila mladú favoritku, známa je prvá semifinalistka Roland Garros

Trevisanová v druhom sete za stavu 5:4 nevyužila mečbal a v tajbrejku ťahala za kratší koniec. V rozhodujúcom dejstve si však vybudovala náskok 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

"Pri prvom mečbale som bola veľmi nervózna. Už som sa videla v semifinále, no musela som ešte poriadne zabojovať. Po turnaji v Rabate som prišla do Paríža s veľkou dávkou pozitívnej energie. V Maroku som získala prvý titul na okruhu WTA, bolo to veľmi emotívne. Veľkou inšpiráciou sú pre mňa talianske grandslamové šampiónky Francesca Schiavoneová s Flaviou Pennettovou," uviedla Trevisanová pre akreditované médiá.