České favoritky spoznali súperky pre finále US Open. Vyzvú ich domáce hráčky

NEW YORK. Americké tenistky Caty McNallyová a Taylor Towsendová postúpili do finále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open.

V piatkovom semifinále zdolali 12-tu nasadenú americko-austrálsku dvojicu Caroline Dolehideová, Storm Sandersová za 1:36 hod 1:6, 6:3, 6:3.