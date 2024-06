Sinner prežíva vydarený rok. Postúpil do semifinále a bude svetovou jednotkou

PARÍŽ. Taliansky tenista Jannik Sinner premiérovo postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

Druhý priniesol už väčšiu drámu. Hoci Talian brejkol svojho protivníka hneď v prvom geme, Bulhar sa dokázal postupne dostať do tempa, zlepšil podanie a snažil sa manko zmazať.

Sinner vstúpil do stretnutia s Dimitrovom výborne. V prvom sete dvakrát zlomil súperov servis a získal ho jasne 6:2.

Sinner však vedenie z rúk nepustil, robil oveľa menej nevynútených chýb ako súper a set napokon vyhral 6:4.

V treťom si obaja hráči držali podanie až do deviateho gemu. V ňom Sinner brejkol Dimitrova, lenže ten mu to následne oplatil rovnakou mincou a vzápätí sa prvýkrát dostal do vedenia.

Set dospel až do tajbrejku. V ňom mal navrch mladý Talian, ktorý premenil hneď svoj prvý mečbal.