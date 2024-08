VIDEO: Ďalší veľký šok na US Open. Djokovič takto skoro nevypadol už takmer 20 rokov

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco vypadol už v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open .

Srb vypadnutím vyrovnal svoje najhoršie vystúpenie v New Yorku, v rovnakej fáze skončil aj v rokoch 2005 a 2006.

VIDEO: Zostrih zápasu Alexej Popyrin - Novaj Djokovič na US Open 2024

Prvýkrát to nezvládol, no druhý pokus mu už vyšiel. Po nevynútej chybe Djokoviča premenil prvý mečbal.

V 4. kole ho čaká domáci Američan Frances Tiafoe, ktorý zdolal krajana Bena Sheltona po päťsetovej bitke 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4, 6:3.

Popyrin tento rok prehral s Djokovičom na Australian Open aj vo Wimbledone. "Do tretice všetko dobré. V týchto zápasoch som mal svoje šance, ale nevyužil som ich.

Tento duel bol trochu iný. Dokázal som využiť svoje príležitosti, keď som ich mal a hral som dobrý tenis. Je to neuveriteľné, pretože som bol v treťom kole asi 15-krát v kariére, ale nedokázal som prejsť do štvrtého.

Dokázať to proti najväčšiemu hráčovi všetkých čias a dostať sa do štvrtého kola je neuveriteľné. Je to skvelý pocit a tvrdá práca sa vyplatila," uviedol Austrálčan v prvom pozápasovom rozhovore.