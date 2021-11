Medvedeva od úspešnej obhajoby delí iba krok. Debutantovi nedal šancu

Ruud sa prebojoval do semifinále pri svojej premiére na turnaji. V úvodnom sete mu Rus zobral podanie už v treťom geme, blízko k ďalšiemu bol aj v piatom, no nepremenil dva brejkbaly.

Medvedev však sám nečelil ani jednému brejku a za stavu 5:4 premenil hneď prvý setbal, pričom predviedol čistú hru. V druhom dejstve bol duel spočiatku vyrovnanejší, no Ruud v piatom geme opäť stratil svoje podanie.

Síce odvrátil dva brejkbaly, tretí však už nie. Potom sa prejavili väčšie skúsenosti jeho súpera, ktorý pridal ďalší brejk v siedmom geme a nakoniec vyhral hladko 6:2.

Dvadsaťpäťročný Medvedev tak zvíťazil aj v treťom súboji s o tri roky mladším Nórom, pričom všetky tri vyhral zhodne 2:0 na sety.

"Bol to skvelý zápas. Caspera sledujem celý rok, je to jeden z najchytrejších hráčov na Tour. Každý rok sa chcem zlepšovať. V určitom bode to už nebude možné, ale táto sezóna je skutočne moja najlepšia v kariére.

Dúfam, že tu zajtra budeme mať dobrú šou. Večerný zápas si pozriem v televízii a zajtra sa pokúsim byť na dvorci lepší," povedal Medvedev, ktorý tento rok vyhral štyri turnaje vrátane US Open.