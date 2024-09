Po OH prišlo ďalšie zlyhanie. Paoliniovú tentokrát zdolala Češka

NEW YORK. Česká tenistka Karolína Muchová sa na grandslamovom turnaji US Open postarala o prekvapenie, keď v osemfinále ženskej dvojhry ako nenasadená hráčka vyradila päťku turnaja Jasmine Paoliniovú.

Poradila si s ňou v dvoch setoch 6:3, 6:3. Talianka tak na záverečnom podujatí sezóny nenadviaže na tohtoročnú účasť v semifinále Roland Garros i Wimbledonu.

Paoliniová mala lepší vstup do stretnutia a ako prvá prelomila podanie súperky na 2:1. Viedla aj 3:1, no potom už do konca setu získavala gemy iba Muchová.