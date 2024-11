Sinner vypadnutie Talianska nedopustil. Svetová jednotka uspela vo dvojhre aj štvorhre

Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále

MALAGA. Talianski tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage.

Talianov vrátil do hry Sinner, keď si poradil so Sebastianom Baezom 6:2, 6:1.

Do stretnutia vstúpili lepšie Argentínčania, keď Francisco Cerundolo zdolal Lorenza Musettiho 6:4, 6:1.

"Hral som jeden z najlepších zápasov tohto roka, to je jasné. Lorenzo je skvelý hráč a vedel som, že musím hrať najlepšie, ako viem," uviedol Argentínčan po dueli.

Sinner šiel do stretnutia s Baezom ako jasný favorit, čo potvrdil v oboch setoch. V prvom sa dostal do vedenia 3:1, no v rozhodujúcom geme Argentínčan ukázal veľkú bojovnosť.

Kým mu podľahol, Talianovi odoprel až päť setbalov. V druhom sete stratil Baez prvé dve podania a chvíľu to vyzeralo, že od Sinnera dostane "kanára".

"Bol to zápas, ktorý som jednoducho musel vyhrať. Sú tu veľmi odlišné podmienky, kurt je veľmi rýchly a náročný na hru.

Nemal som veľa času sa tomu prispôsobiť, ale som šťastný, že som udržal Taliansko pri živote," citovala svetovú jednotku agentúra AFP.

Po štvorhrách dal kredit svojmu spoluhráčovi Berrettinimu: "Matteo hral dnes neuveriteľne. Podržal ma a jeho výkon ma potešil."