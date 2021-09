Djokovič bude mať ťažkého súpera, Zverev neprehral už viac ako dva mesiace

NEW YORK. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vlaňajší newyorský finalista si vo štvrťfinále ako nasadená štvorka poradil s Juhoafričanom Lloydom Harrisom po setoch 7:6 (6), 6:3, 6:4.

Jeho semifinálovým súperom bude Novak Djokovič. Najvyššie nasadený srbský tenista postúpil do semifinále, keď vyradil Taliana Mattea Berrettiniho nasadeného ako šiesteho 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Už len dve víťazstvá ho delia od zisku kalendárneho Grand Slamu.