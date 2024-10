V Bratislave je po 20 rokoch, chce ísť aj do centra. Švajčiarska legenda dostala goralský klobúk

"Áno, blížim sa ku koncu kariéry, ale stále cítim vášeň a zápal pre hru. Vždy sa teším na turnaje, rád na ne cestujem a robím, čo ma baví. Chcem sa tomu venovať čo najdlhšie.

Viem, že moment, kedy musím skončiť, príde, ale dovtedy si to chcem užívať ako dlho to pôjde. Takže užívam si každý deň, ale nechám čas plynúť a uvidím."

Švajčiar uviedol, že jeho záujem o turnaj v Bratislave je spôsobený aj prepojením švajčiarskeho tenisu so slovenským. Bývalá úspešná švajčiarska reprezentantka Martina Hingisová sa narodila v Košiciach, Roger Federer má manželku Slovensku a ďalšia reprezentantka Helvétov Belinda Benčičová má rodičov Slovákov.

"Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo som v Bratislave. Ale bol som tu už dávno a chcem si vybaviť zážitky a ísť aj do centra mesta a užiť si to," dodal. Spomenul si aj na zážitky so slovenskými tenistami:

"Na okruhu som 20 rokov, hral som a trénoval som s Kližanom, Kleinom a spomínam si na tréningy s Dominikom Hrbatým. S ním to nebolo nikdy ľahké ani na tréningu. Mám s nimi len pozitívne a motivujúce zážitky."