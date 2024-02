Kraljevo bolo pre Srbov nedobytnou pevnosťou. Slovákom zahral do karát aj žreb

Zaskakujúci kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec už po štvrtkovom žrebe prognózoval, že v Kraljeve by sa mohlo zrodiť prekvapenie na úkor vlaňajšieho semifinalistu.

Chcel by som vyzdvihnúť celý kolektív. Dôležité bolo, že všetci verili vo víťazstvo. Nemalú zásluhu na skvelom úspechu má aj Tibor Tóth, ktorý pre chorobu nemohol sedieť na kapitánskej lavičke. Nesmiem samozrejme zabudnúť ani na osvedčený realizačný tím," zdôraznil Kurhajec.

"Všetko klaplo na 120 percent. Kleinik to super odštartoval a dopomohol Alexovi Molčanovi k tomu, že bol v dueli proti Dušanovi Lajovičovi viac 'zažratý'. Prehral síce prvý set, no potom súpera prevalcoval. Príkladne bojoval a odviedol kus dobrej práce.

V marci 2022 doma poriadne potrápili Taliansko, no napokon podľahli úradujúcemu šampiónovi 2:3. Vlani nestačili v Groningene na Holandsko 0:4.

"Je skvelé, že sa nám konečne podarilo prelomiť smoliarsku sériu. Vyhrať 4:0 v Srbsku, to je fantázia. Postup na finálový turnaj je o to krajší, že v Kraljeve sme neboli favoritmi. Po premenenom mečbale vo štvorhre sme cítili neskutočnú eufóriu, na tie momenty človek nezabudne do konca života," vyznal sa deblový špecialista Igor Zelenay.