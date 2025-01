Atraktívny, no nepríjemný žreb. Na Slovensko príde najúspešnejšia krajina Billie Jean King Cupu

/Zdroj: stz.sk/

Matej Lipták, kapitán slovenského tímu: "Čakali sme dlhšie, ako to dopadne a kde sa bude konať finálový turnaj. Nakoniec ho dali do Číny, asi na to bol nejaký finančný dôvod. Logisticky zo nie je najideálnejšie, ale bodaj by sme riešili, ako tam pôjdeme. Chceme sa tam dostať, to je náš cieľ. Teším sa, že budeme mať možnosť hrať doma pred našimi fanúšikmi a zvoliť si povrch. Baby sa veľmi tešia na zápasy a sú motivované. USA sú jedna z tenisovo najsilnejších krajín, je to brutálne ťažký súper. ô

o súpera. Pevne verím, že po tom výsledku, ktorý sme urobili vlani, budú naši fanúšikovia namotivovaní a že nás prídu podporiť v hojnom počte. Je to veľká výzva, prídu skvelé tímy. Mnohokrát sme už dokázali, že to nie je o rebríčku či veľkosti krajín, ale o tom, aké výkony dokážu baby podať na kurte,"

Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ): "Veľmi sa teším, že Slovensko bude v domácom prostredí usporiadateľom jedného z miniturnajov o postup medzi najlepších osem tímov sveta. Žreb nám prisúdil jedného z najťažších súperov a zrejme najväčšieho favorita súťaže tím Spojených štátov amerických. Bude záležať na tom, v akej zostave Američanky do Bratislavy prídu. Dánky majú vo svojom strede Claru Tausonovú, ktorá je momentálne hráčkou Top 50.

Kapitána Mateja Liptáka čaká veľmi ťažká úloha v tomto kvalifikačnom miniturnaji zvíťaziť. Napriek tomu si myslím, že slovenskí tenisoví fanúšikovia sa majú na čo tešiť, lebo v apríli uvidíme v Národnom tenisovom centre v Bratislave jeden z najlepších tímov na svete. V súboji so slovenskými hráčkami, obhajkyňami vlaňajšieho skvelého finálového umiestnenia, to budú určite veľké tenisové lahôdky."