Slováci chcú v Číne prekvapiť, Tóth vidí najväčšie šance proti Nemcom

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti v pondelok zamierili do dejiska skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Ču-chaji s cieľom prekvapiť. Účinkovanie v C-skupine odštartujú 10. septembra o 7.00 SELČ duelom proti Nemecku.

V piatok v rovnakom čase ich čaká tím USA, o dva dni neskôr o 4.00 SELČ sa stretnú s Čile. Na novembrový finálový turnaj v španielskej Malage postúpia najlepšie dva tímy z každej skupiny.

"Do dejiska turnaja cestujeme v predstihu, aby sme sa aklimatizovali a zvykli si na podmienky, je tam vlhko. Noro Gombos pricestoval do Číny už pred 10 dňami spoločne s Lukášom Pokorným a trénerom daviscupového tímu Ľubomírom Kurhajcom. Na prvom challengeri postúpil Noro v Číne do semifinále, jeho forma na harde stúpa, čo je prísľub.