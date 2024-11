Slovenky zmietli americké očakávania, Lipták vyzdvihol Šramkovú: Hrala neskutočne

"Austrália je tiež veľká tenisová krajina, má silný tím i štvorhru. My sme malá krajina, ale tiež silná. Rebríčky nehrajú v tímových súťažiach rolu. Baby si veria, majú to v hlave. Trochu oslávime postup, poriadne si oddýchneme a potom sa dobre pripravíme na ďalšieho súpera," zdôraznil šéf slovenskej lavičky.

Proti USA mu nevyšiel ťah so 17-ročnou Renátou Jamrichovou, ktorá v úvodnej dvojhre prehrala s Taylor Townsendovou.

Vyrovnala a bol to impulz pre baby, aby v debli zabojovali. Neskutočne začali, po prvom sete sme vedeli, že už máme minimálne istý supertajbrejk.

"Rebecca hrala proti Collinsovej neskutočne. Pripomenula si zápas s Talianskom vo Forli z roku 2017. Tam bola v tranze, teraz je to skúsená hráčka, ktorá mala skvelý záver sezóny a ukázala, čoho je schopná.

V ňom je to lotéria. Na začiatku im tam padlo všetko, napokon to bola dráma so šťastným koncom pre nás. Babám v debli vždy brutálne verím, aj keď na druhej strane dvorca stoja výborné hráčky."

Americká kapitánka Lindsay Davenportová pochválila Slovenky.

"Podali výborné výkony. Pred zápasom sme mali veľké očakávania, no necítili sme sa pod enormným tlakom. Vedeli sme, že nám chýbajú tri najlepšie hráčky.

Dievčatá, ktoré prišli do Malagy, robili čo bolo v ich silách. Nič neodflákli a tvrdo bojovali, na disponované súperky to však nestačilo."