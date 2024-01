Slovensku bude proti Srbsku chýbať tradičná opora, Tótha prekvapila voľba povrchu

V nominácii proti Srbsku chýba tradičný člen tímu Norbert Gombos. "Norbi v decembri podstúpil operáciu zápästia a tak stretnutie zrejme nestihne. Ak však bude fit, chcel by som, aby aj on cestoval s nami, aby bol celý tím pokope.

Aj keby nehral, chalanom by to pre pohodu a náladu v tíme určite pomohlo. Do Kraljeva s nami ide aj Peter Benjamín Privara, ktorý je v tomto momente náhradníkom," uviedol Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

O príprave má šéf slovenskej lavičky už teraz jasnú predstavu: "Chcel by som začať 20. januára. Trénovať budeme na antuke na Slovane. Samozrejme, bude to záležať od toho, ako sa chlapcom bude dariť na turnajoch a kto bude k dispozícii.

Do dejiska stretnutia by sme sa mali presunúť 27. januára. Trošku ma prekvapilo, že si domáci zvolili antuku. Po Davis Cupe však viacerí Srbi pôjdu hrať turnaje do Južnej Ameriky, tak to zrejme rozhodlo."

Podľa slov Tótha sa všetci nominovaní hráči na duel proti Srbom tešia. "Vieme, že nás čaká veľmi náročný súper a ťažké stretnutie, ale určite budeme bojovať a dáme do toho všetko. Chlapci sa na duel tešia, verím, že všetci nominovaní budú zdraví a pripravení zasiahnuť do hry. Urobíme všetko pre to, aby sme uspeli."