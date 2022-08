Oznámila to na titulke časopisu. Serena Williamsová čoskoro ukončí kariéru

Musím sa sústrediť na to byť matkou, na moje duševné ciele a objaviť inú Serenu. Budem si užívať týchto niekoľko týždňov," citovala Američanku agentúra AFP.

"V živote prichádza čas, keď sa musíte rozhodnúť ísť iným smerom. Ten moment je vždy ťažký, keď niečo tak veľmi milujete. No teraz sa začalo odpočítavanie.

PARÍŽ. Americká tenistka Serena Williamsová oznámila, že po tohtoročnom US Open sa "odkloní od tenisu" a naznačila tak blížiaci sa koniec kariéry.

"Myslím si, že je tu nejaké svetlo na konci tunela. Dostávam sa bližšie k tomu svetlu. To je práve to pravé pre mňa. Už sa nemôžem dočkať, keď budem pri tom svetle," povedala po zápase.

Williamsová hrá aktuálne na turnaji v WTA v Toronte. Na tvrdom povrchu hrala v pondelok prvýkrát po vyše roku a zdolala v dvoch setoch Španielku Nuriu Parrizasovú Diazovú. Bolo to jej prvé víťazstvo od Roland Garros 2021.

Odvtedy čaká na 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by sa vyrovnala historickej rekordérke Margaret Courtovej.

Tá však získala iba časť titulov v profesionálnej, tzv. otvorenej ére. V čisto otvorenej ére je už teraz Williamsová rekordérkou. Posledný pokus bude mať na prelome augusta a septembra na US Open v New Yorku.

Američanka momentálne ani nefiguruje v rebríčku dvojhry WTA rebríčka. Za posledný rok totiž hrala iba na Wimbledone, za ktorý sa neudeľovali body pre vojnu na Ukrajine a suspendovanie ruských a bieloruských tenistov.

Po Toronte sa do rebríčka vráti, keďže zaň získa body.

Viaceré zahraničné portály prichádzajú s informáciou, že Williamsová je rozhodnutá ukončiť kariéru práve po US Open. Bolo by to logickým vyústením. V čase turnaja bude mať tesne pred 41. narodeninami.

Je to jej domáci grandslamový turnaj a bol to prvý grandslamový titul, ktorý získala v roku 1999 ako sedemnásťročná.