Serena Williamsová ešte nekončí, z US Open vyradila svetovú dvojku

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

V stretnutí 2. kola vyradila druhú hráčku svetového rebríčka Anett Kontaveitovú z Estónska 7:6 (4), 2:6, 6:2.

Štyridsaťročná Williamsová, ktorá už v auguste avizovala, že podujatie bude jej rozlúčkou s vrcholovým tenisom, si tak predĺžila svoju singlovú kariéru.

Šesťnásobná newyorská šampiónka nastrieľala jedenásť es a 38 víťazných úderov.

VIDEO: Serena Williamsová vs. Anett Kontaveitová na US Open 2022