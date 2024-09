Sabalenková zmietla svoju súperku z kurtu, v boji o finále vyzve domácu hráčku

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková bude súperkou Američanky Emmy Navarrovej v semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Bieloruska stratila na turnaji len štyri hry pri svojom servise a má šancu na to, aby k dvom trofejám z Australian Open pridala ďalší grandslamový titul. Pred rokom prehrala vo finále s domácou Američankou Cori Gauffovou.

"Ak sa dostanete do prvej päťky, každý vás bude brať ako favoritku. Ale ako vždy hovorím, nie je to o tom byť favoritom, ale o tom, ako tvrdo ste pripravení o to bojovať.

Bude to o ťažkých momentoch v zápasoch, keď sa necítite najlepšie a musíte si tým prejsť. Som naozaj rada, že ma berú ako favoritku a urobím všetko pre to, aby som túto krásnu trofej dokázala získať,“ uviedla Sabalenková podľa agentúry Reuters.

Duel sledoval aj bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer.

"Videla som ho na veľkej obrazovke. Povedala som si, že dobre, musím hrať svoj najlepší tenis, aby sa mu to páčilo," povedala Bieloruska na adresu Federera, ktorý v rokoch 2004 až 2008 získal svojich päť titulov na US Open za sebou."