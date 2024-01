Český tenista chcel preraziť v dvojhre. S kamarátom je napokon už v semifinále štvorhry

Macháč na Australian Open postúpil po cennom skalpe Francesa Tiafoa do tretieho kola. V tomto roku štartuje aj vo štvorhre.

Spoločne vyradili už niekoľko favoritov a postúpili do semifinále.

BRATISLAVA. Český tenista Tomáš Macháč postúpil na Australian Open vo dvojhre do tretieho kola.

Sily spojil so svojím kamarátom Čangom Č’-čenom, s ktorým sa pozná už niekoľko rokov. Čínsky tenista potvrdil, že sa s Tomášom dosť zblížil, a preto na spoločnú štvorhru prikývol po jedinej správe.

"Prvýkrát sme sa stretli asi pred piatimi rokmi. Bolo to v Prahe, kde sme sa pripravovali. Trénovali sme spolu a totálne ma zničil.

V roku 2022 sme sa stretávali na challengeroch. Vídali sme sa čoraz častejšie. Dokonca sme proti sebe hrali finále turnaja v poľskom meste Grodzisk Mazowiecki. Tam som prehral v troch setoch.

Následne sme spoločne trénovali v New Yorku pred kvalifikáciou US Open. Tam sme sa viac zblížili a obaja sme postúpili do hlavnej súťaže.

Vlani sa ma Tomáš spýtal, či by som si s ním chcel zahrať v Austrálii. Ja som okamžite súhlasil. Stačila jedna správa," povedal s úsmevom čínsky hráč.