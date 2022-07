Smoliarska investícia. Federer prišiel o milióny dolárov

BRATISLAVA. Švajčiarsky tenista Roger Federer už počas bohatej hráčskej kariéry zarobil množstvo peňazí. Najnovšie však pocítil opačnú stranu mince - prišiel o čiastku, ktorá môže siahať až na hranicu 200 miliónov dolárov.

Ide však len o virtuálnu stratu, keď sa porovná maximálna hodnota spoločnosti s tou aktuálnou. Jeho reálna strata zatiaľ nie je známa.

Federer v roku 2019 investoval do známej značky obuvi On, no tej sa v ostatnom čase na svetových trhoch prestalo dariť, na čo doplatil i 40-ročný rodák z Bazileja.



Kým v roku 2019 sa jedna akcia spoločnosti, do ktorej Federer investoval, predávala za 37 dolárov, v ostatných mesiacoch cena zamierila prudko nadol - na 18 dolárov za akciu.