Federer sa dojemne lúčil. Priniesol do tenisu niečo, čo Agassi či Sampras nemali

Rozlúčka Rogera Federera s kariérou bola špeciálna. Na Laver Cupe, podujatí, ktoré je trochu exhibíciou, no zároveň prestížnym a špecifickým tenisovým turnajom, sa rozlúčil so svojou 24 rokov trvajúcou kariérou.

"Nikdy som si nemyslel, že raz budem takýto úspešný. Len som chcel hrať tenis a miloval som to. Keby sa to dalo, prešiel by som si tým znova," hovoril so slzami v očiach. Na lavičke sedel Rafael Nadal, ktorý bol dojatý rovnako.

Potom prišla na scénu britská speváčka a textárka Ellie Goulding, ktorá zaspievala pre Federera niekoľko pesničiek.