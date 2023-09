Dvojnásobné prerušenie jej vôbec nepomohlo. Jamrichová stratila dobre rozohratý zápas

NEW YORK. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nepostúpila do finále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Najvyššie nasadená hráčka prehrala v semifinále s deviatou nasadenou Češkou Terezou Valentovou 6:3, 4:6 a 3:6.

Valentová nastúpi v boji o titul proti domácej držiteľke voľnej karty Katherin Huiovej.

Jamrichová začala duel lepšie, prelomila servis Valentovej a viedla 2:0. Češka okamžite kontrovala na príjme, no ani na druhý pokus si neudržala podanie.