Jamrichová by raz chcela hrať ako Federer. Po zisku titulu sa blysla pekným gestom

Čo to naznačili už úvodné dva zápasy, v ktorých dokopy stratila len päť gemov a na postup do ďalšieho kola nepotrebovala stráviť na kurte ani hodinu.

Rovnaký počet gemov povolila aj svojej finálovej súperke Emerson Jonesovej. Výsledok 6:4, 6:1 síce hovorí pomerne jednoznačne, no bola to Austrálčanka, ktorá mala spočiatku navrch.

V náročnej situácii sa ocitla aj v šiestej hre, no v dôležitej chvíli zaznamenala eso. Odvrátila ním brejkbal, ktorým sa súperka mohla dostať do vedenia 5:1.

"Od začiatku som si o nej myslel, že môže hrať svetový tenis. Vtedy som bol asi jediný, kto to videl, ale teraz to vidia už aj iní ľudia," hovoril tréner.

Slovenka nehovorí často o svojich plánoch a ambíciách.

Tentokrát však urobila výnimku. Svojou hrou by sa chcela raz priblížiť šesťnásobnému víťazovi Australian Open Rogerovi Federerovi.

"Jedného dňa by som tu chcela hrať na rovnakej úrovni. Ťažko dosiahnem to, čo sa podarilo jemu, ale aj tak som šťastná, že som hrala na tom istom kurte ako on. To je naozaj cool," dodala mladá slovenská tenistka.