Za sebou má rozprávkový debut. Jamrichovej sa po výhre tlačili slzy do očí

"Tlačili sa mi do očí slzy, no dokázala som to zamaskovať. Po pár gemoch som sa uvoľnila, opadlo zo mňa napätie a predviedla som svoj najlepší tenis.

Kapitán Matej Lipták mi v piatok o pol jedenástej večer oznámil, že dnes nastúpim namiesto Kajky Schmiedlovej. Trochu ťažšie sa mi zaspávalo a ráno som bola nervózna, no veľmi mi pomohli baby v tíme. Povedali mi, že o nič nejde a že si to mám užiť plnými dúškami."

Tímové súťaže sú pre 16-ročnú Slovenku srdcovka. "Vždy ma bavili, pretože nehrám iba za seba, ale za celé Slovensko a za vlasť. Ja som hrdá Slovenka. Teší ma, že som ukázala, že viem hrať dobrý tenis.

Pred zápasom sa mi tlačili slzy do oči, no snažila som sa to zamaskovať. Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev v kariére. V dôležitých momentoch som cítila podporu celého tímu."

