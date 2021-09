V Austrálii nestačili na Poláška vo finále. Teraz si zahrajú o titul z US Open

NEW YORK. Americký tenista Rajeev Ram s Britom Joeom Salisburym sa stali prvými finalistami mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

Ak by sa dostala do finále dvojica so slovenským tenistom, takmer presne by sa sa zopakovalo finálové zloženie z Australian Open. V ňom dvojica Ram a Salisbury prehrala so Slovákom Filipom Poláškom, ktorý ešte v tom čase hral s Ivanom Dodigom.