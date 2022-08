Nadal po prvom sete znervóznel, potrápil ho iba 21-ročný mladík

NEW YORK. Španielsky tenista Rafael Nadal si aj pri svojej 16. účasti zaistil postup do druhého kola dvojhry na grandslamovom US Open.

Držiteľa voľnej karty Rinkyho Hijikatu z Austrálie zdolal 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Zápas mal veľmi dobrú úroveň a divákov na centrálnom dvorci bavil vyše tri hodiny.

VIDEO: Zostrih zápasu: Rafaela Nadal - Rinky Hijikata