Argentína považuje Slovensko za favorita. Je to otvorený zápas, myslí si Lipták

Anna Karolína Schmiedlová bola trochu prechladnutá, no verím, že do začiatku zápasu bude fit. Kaja je opora tímu a v tomto roku dosahuje dobré výsledky," uviedol Lipták.

Nálada v tíme je super, dúfam, že všetky baby budú zdravé a v dobrej pohode. Cieľ je jasný, chceme vyhrať a postúpiť do kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji 2024."

Lipták sledoval Argentínčanky na turnajoch WTA i na grandslamovom US Open. "Nebol to taký skauting ako pred aprílovým zápasom s Talianskom na turnaji v Miami, no Argentínčanky mám zmapované. Ich jednotka Nadia Podoroská hrá taký antukový, chlapčenský tenis.

Je to otvorený zápas. Argentína je krajina, ktorá má v tímových súťažiach vždy svoju kvalitu a tímového ducha. My však máme kolektív, ktorý dokázal zdolať aj papierovo silnejšie tímy. Verím, že využijeme výhodu domáceho prostredia."

Argentína by viac vyhovoval antuka

Argentínska kapitánke Mercedes Pazová je spokojná s povrchom i podmienkami v NTC. "Ďakujem za milé privítanie v Bratislave. V nedeľu sme po dlhom lete oddychovali.

V pondelok sme prvýkrát trénovali v dejisku zápasu. Povrch i loptičky hráčkam vyhovujú. Páči sa nám hotel a sme veľmi spokojné aj s jedlom," uviedla Pazová na utorňajšej tlačovej konferencii.

VIDEO: Argentínska kapitánka M. Pazová