Wimbledon zruší veľkú tradíciu, Djokovič bude počítať straty

Z hráčok top 10 sa pred Wimbledonom darilo Ons Jabeurovej, ktorá vyhrala v Berlíne. V Eastbourne následne nastúpila do štvorhry so Serenou Williamsovou, pre zranenie Jabeurovej však odstúpili pred semifinále. Je teda otázkou, aké vážne budú Jabeurovej zdravotné problémy.

Navyše na turnaji štartuje na voľnú kartu a je nenasadená. Síce bude mať v prvých dvoch kolách prijateľný žreb - v prvom Francúzku Harmony Tanovú a v druhom kole 32. nasadenú Španielku Saru Sorribesovú Tormovú.

Už na tretie kolo jej však ako potenciálna súperka prichádza do úvahy Karolína Plíšková, ktorá ju už v minulosti dokázala zo štyroch vzájomných zápasov dvakrát zdolať. Ani raz sa však nestretli na tráve. V prípadnom osemfinále by potom mohla stretnúť Cori Gauffovú.

Bude hrať Novak Djokovič, ktorý nie je zaočkovaný?

Áno. Na turnaji môžu hrať aj nezaočkovaní tenisti. Avšak vyzerá to tak, že pre Djokoviča pôjde o posledný grandslamový turnaj sezóny, keďže USA stále nepovoľuje vstup nezaočkovaným cudzincom. To znamená, že by Srb nemohol ísť na US Open a musel by vynechať celú nasledujúcu časť severoamerickej sezóny.

Ako je na tom Rafael Nadal? Bude hrať?