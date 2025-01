Nevie, či sa dokáže koncentrovať. Požiare v LA takmer zasiahli dom Osakovej

Bývalá svetová jednotka figuruje v rebríčku WTA na 51. mieste a v ďalšom kole ju čaká Češka Karolína Muchová.

"Ak mám byť úprimná, tak neviem, či sa dokážem naplno koncentrovať. Je to pre mňa ťažké," priznala Osaková, ktorá dodala, že jej rodina je v bezpečí, no naďalej pozorne sleduje situáciu.

"Nemyslím si, že sa hneď (po Australian Open) vrátim do Los Angeles. Nemám pocit, že je to bezpečné. Moje myšlienky sú tam, no zároveň ma to motivuje, aby som sa čo najdlhšie udržala na tomto turnaji," priznala Osaková.