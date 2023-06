Djokovič chce zaútočiť na kalendárny Grand Slam: Mám veľkú motiváciu

Srbský tenista Novak Djokovič chce zaútočiť na kalendárny Grand Slam a po triumfoch na Australian Open i Roland Garros chce uspieť aj vo Wimbledone a na US Open.

PARÍŽ. Po zisku 23. grandslamového titulu sa dostal na čelo historických tabuliek, no pred sebou má už ďalšiu métu.

Djokovič bol predvlani blízko k tomu, aby zopakoval husársky kúsok legendárneho Austrálčana, vo finále US Open však prehral v troch setoch s Rusom Daniilom Medvedevom.

Členovia môjho tímu spravili okolo mňa dobrú bublinu. Keď som pri druhom mečbale videl, že forhend z rakety Caspera letí do autu, cítil som obrovskú úľavu a premohli ma silné emócie. Som veľmi hrdý na to, čo som dosiahol," vyznal sa Djokovič.

"Vedel som, že sa môžem zapísať do histórie. Snažil som sa však na to nemyslieť a naplno sa koncentrovať na prípravu na finálový zápas s Casperom Ruudom.

Už som to veľakrát spomínal, že oni ma formovali ako hráča a prispeli k tomu, čo som dokázal, lebo ma neustále posúvali dopredu.

Srb tvrdí, že v jeho kariére mu veľmi pomohla rivalita s Nadalom a Rogerom Federerom. "Vždy som sa rád porovnával s Rafom a Rogerom, lebo to boli moji dvaja najväčší súperi.

Nadal: Veľká gratulácia

Djokoviča vždy lákalo prekonávať rekordy. "Veľmi si cením aj to, ako dlho som vydržal na poste svetovej jednotky.

Nechcem však teraz povedať, že som najlepší tenista v histórii, lebo by to bolo neúctivé voči všetkým veľkým tenisovým šampiónom jednotlivých ér.

Každý z nich zanechal v našom športe hlbokú stopu a odkaz pre ďalšie generácie," zdôraznil rodák z Belehradu.

Nadal bol jeden z prvých, ktorý mu na sociálnych sieťach zablahoželal k rekordnému zápisu.

"Veľká gratulácia Novakovi k fantastickému úspechu. Pred pár rokmi sa nikomu ani nesnívalo, že by mohol získať 23 grandslamových titulov a ty si to dokázal. Uži si to v kruhu svojej rodiny a celého tímu." napísal Nadal na twitteri.