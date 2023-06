Hrá Djokovič najlepší tenis? Áno, a v 36 rokoch je to až desivé, vraví expert

Hneď po zápase sa rozbehol do hľadiska. Rovnako ako v januári na Australian Open sa šiel o svoju radosť podeliť s trénerským tímom a celou rodinou. Chvíle s najbližšími si dlho užíval.

„Zrejme nie je náhoda, že môj som 23. grandslamový titul vybojoval práve tu, pretože to bol pre mňa najťažší titul v kariére. Viackrát som tu prehral s Rafom. Víťazstvo v roku 2016 bolo jedno z najemotívnejších. Teraz je to tiež veľmi emotívne a som veľmi hrdý na to, že som tu. Ďakujem vám za podporu a všetku energiu,“ ďakoval Djokovič už s trofejou v ruke.

„Ako sedemročný som sníval, že jedného dňa vyhrám Wimbledon a stanem sa svetovou jednotkou. Som nesmierne vďačný, že tu stojím. Mal som moc tvoriť svoj vlastný osud. Mladým ľuďom by som chcel odkázať, ak chcú lepšiu budúcnosť, mali by sa toho chopiť a naplniť svoje sny.“

Pred pár rokmi by to nikomu nenapadlo

V hľadisku mu tlieskali hviedni futbasti Kylian Mbappé, Oliver Giroud, Zlatan Ibrahimovič či hráč amerického futbalu Tom Brady.

K úspechu mu blahoželal aj Rafael Nadal, ktorý v Paríži tento rok pre zranenie neštartoval.