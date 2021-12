Melbourne je otázne, Sydney áno? Djokovič figuruje v nominácii na ATP Cup

SYDNEY. Novak Djokovič figuruje v nominácii Srbska na januárový ATP Cup v Sydney.

Oznámili to organizátori prestížnej tímovej súťaže počas utorkového žrebu, hoci stále nie je známe, či je líder svetového rebríčka zaočkovaný proti koronavírusu.

Ak by chcel Djokovič hrať v Sydney bez vakcinácie, vláda štátu Nový Južný Wales by musela pre neho žiadať o výnimku a po príchode do Austrálie by musel podstúpiť 14-dňovú karanténu.

Otázny zostáva naďalej jeho štart na prvom grandslamovom podujatí roka Australian Open v Melbourne od 17. januára, keďže vláda tamojšieho štátu Viktória neplánuje nikomu udeliť výnimku.