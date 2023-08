Vlani dosiahol osobné maximum. Známy Austrálčan vynechá aj štvrtý grandslamový turnaj

NEW YORK. Austrálsky tenista Nick Kyrgios si v tejto sezóne nezahrá ani na záverečnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku, zrejme pre pretrvávajúce zdravotné problémy.

Dvadsaťosemročný búrlivák sa odhlásil z podujatia vo Flushing Meadows, ktoré sa začne 28. augusta. Žreb sa uskutoční o štyri dni skôr.



Organizátori US Open informovali, že okrem Kyrgiosa sa vzdal účasti na turnaji aj Nemec Jan-Lennard Struff, takisto oficiálne bez udania dôvodu.