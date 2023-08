Isner sa rozlúčil s kariérou v päťsetovej bitke, na US Open nečakane končí Hurkacz

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej šestky svojho krajana Lorenza Sonega 6:4, 6:2, 6:4.

Ďalej ide aj dvanásty nasadený Alexander Zverec, ktorý si v čisto nemeckom súboji poradil s Danielom Altmeierom 7:6 (1), 3:6, 6:4, 6:3.