Mečířa aj Mošku potešili okrem postupu aj výkony Slovákov. Príjemné prekvapenie, hodnotia

Domácich Srbov zdolali hladko 4:0 a premiérovo sa prebojovali do skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára od zavedenia súčasného modelu.

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti v úvode februára dosiahli v srbskom Kraljeve to, čo sa im ešte nepodarilo.

Mečíř: Klein aj Molčan hrali výborne

Okrem postupu ich tešili aj výkony hráčov. "Je to vynikajúce, chlapci nám všetkým urobili radosť. Pred zápasmi sme tomu až tak neverili, o to je to teraz príjemnejšie. Takýchto stretnutí sme už zažili viac. Niekedy prídu sklamania, inokedy obrovská radosť.

Tú teraz zažívame my ako postupujúci tím. Myslím si, že aj výkony, ktoré chlapci predviedli, boli výborné. Nečakali sme, že bude rozhodnuté už po štvorhre. Niečo podobné som zažil, keď sme boli v Juhoafrickej republike. Tiež sme čakali, že na tráve asi prehráme.

Je to veľmi príjemné prekvapenie. Vyzdvihol by som však opäť výkony našich tenistov, lebo Lukáš Klein aj Alex Molčan hrali proti rebríčkovo vyššie postaveným hráčom a obaja hrali výborne.

Vo štvorhre to vyzeralo vyrovnane, tak 50 na 50, ale tým, že naši vyhrali tajbrejk v prvom sete, tak im narástli trochu krídla. Získali viac sebavedomia, ktoré dokázali využiť. Veľmi sa z toho teším," povedal Mečíř na oficiálnom webe STZ.