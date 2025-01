Karol si pochvaľuje atmosféru v slovenskom tíme. Pred debutom sa mu netrasú kolená

V chorvátskom Osijeku by mal v sobotu popoludní nastúpiť po boku Norberta Gombosa proti deblovým špecialistom Matemu Pavičovi s Nikolom Mektičom.

"Začínam už niečo cítiť, ale nenazval by som to ešte nervozitou. S kapitánom sme sa bavili o tom v šatni, že je iné hrať za daviscupovú reprezentáciu ako na bežnom turnaji.

Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth naznačil, že práve Karol by mohol prevziať vo štvorhre štafetu po Igorovi Zelenayovi, ktorý ukončil aktívnu kariéru.

Ak nastúpim, bude to môj vôbec prvý štart v tejto tímovej súťaži, je to niečo nové. Verím, že na zápas sa dobre pripravím a užijem si to," zdôraznil Karol.