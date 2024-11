Slovenky v Malage naplno trénujú. Lipták čakal pomalšie kurty, neočakáva zmenu v tíme USA

Tréningov na štadióne máme málo, ale to nie sme jediní, takže sťažovať sa na to nemôžeme. Nedá sa nič robiť, musíme sa pripravovať v podmienkach, ktoré sú k dispozícii.

Chémia v tíme je výborná

Slovenský tím v Pohári Billie Jean Kingovej je známy súdržnosťou a skvelou atmosférou.

"Keď hráme vonku, je to ešte lepšie. Celé dni sme spolu a chémia medzi nami je naozaj výborná. Preto sa aj baby vždy na zápasy tešia. Do stretnutia nám zostáva pár dní, musíme sa čo najlepšie pripraviť a vybrať správne hráčky, ktoré to môžu zvládnuť a vyhrať. Američanky sme dnes videli na kurte prvý raz. Myslím si, že im do tímu nepríde nikto nový, podľa mňa tu budú v pôvodnej nominácii."

O tom, koho postaví na jednotlivé zápasy, je však ešte veľmi skoro hovoriť.