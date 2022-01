Nápisom chceli podporiť čínsku tenistku. Polícia to zakázala

Na grandslamovom turnaji v Melbourne ochranka a polícia zabránili niekoľkým fanúšikom v nosení tričiek s nápisom "Kde je Šuaj Pcheng?" Organizátori to zdôvodnili, že išlo o politický slogan, ktorý je zakázaný.

"Podľa mňa je to veľmi zbabelé. Nešlo o politický slogan, týka sa to ľudských práv. Je to zle. Austrálsky zväz to jednoducho vzdal a nechá si od Číňanov diktovať, čo si na svojom grandslame môžu robiť," citovala agentúra DPA 18-násobnú grandslamovú šampiónku z rozhovoru pre Tennis Channel.