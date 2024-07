Senzáciou Wimbledonu je aj vďaka Slovákom. Keď ju spoznali, ani nevedela správne behať

Prvýkrát mohol trénovať Raducanuovú ešte pred jej úspechom v New Yorku, no o pár dní skôr sa dohodol s Ruskou Annou Blinkovovou. Ian Raducanu sa mu ozval aj pred dvoma rokmi, no Pláteník ponuku odmietol.

"Bola to lákavá ponuka, ale pozrel som sa do zrkadla a povedal som si, že nemám na to energiu. Nie som človek, ktorý sa ženie do vecí bez rozmyslu.

Bol by to náročný projekt aj z hľadiska záujmu médií, keďže je Angličanka. Navyše, ide o mladú hráčku, ktorá sa stále potrebuje rozvíjať, čo by znamenalo veľa zodpovednosti," povedal Pláteník pre denník N.