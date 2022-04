Súperkám dávala ukrajinské stužky. Svetová jednotka otvára ťažké témy

BRATISLAVA. Medzi fanúšikmi či tvorcami humorného obsahu na internete získala prezývku pekárka. Nie, že by poľská tenistka Iga Swiateková bola známa záľubou v pečení, začali ju tak volať pre jej suverenitu na kurte.

Všetko sa to začalo už keď senzačne v roku 2020 ako 19-ročná vyhrala Roland Garros. V rebríčku WTA jej vtedy patrilo až 54. miesto a bol to jej prvý titul v kariére. Celkovo iba druhé finále.

Zoznámte sa, od 4. apríla nová svetová tenisová jednotka Iga Swiateková. Mimochodom, je to prvá Poľka v histórii, ktorá sa dostala takto vysoko a tiež prvá žena narodená v 21. storočí, ktorá sa stala najlepšou hráčkou sveta.

Ale ako jedna z mála to využila ako odrazový mostík a zakrátko sa stala pevnou súčasťou najužšej svetovej špičky. A teraz pridáva ďalší dielik do skladačky.

Cíti, že ide správnym smerom

Má 20 rokov a 308 dní, bude vôbec najmladšou svetovou jednotkou od roku 2010, keď sa vo veku 20 rokov a 92 dní stala jednotkou Caroline Wozniacka.

K nástupu na post svetovej jednotky jej nepochybne pomohlo aj nečakané ukončenie kariéry iba 25-ročnej líderky rebríčka WTA Ashleigh Bartyovej. Tá sa nechala vyradiť po podujatí z Miami z hodnotenia.

Svojimi výkonmi v Miami však Swiateková potvrdila, že svetovou jednotkou sa stala zaslúžene a nebude to len nejaká matematická zhoda okolností. Ak by aj Bartyová neukončila kariéru, mala by v osobe Swiatekovej veľkú konkurentku.