Swiatekovú vyhlásili za hráčku roka, ocenenie získala aj česká dvojica

NEW YORK. Poľskú tenistku Igu Swiatekovú vyhlásilo vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) za Hráčku roka 2022. Dvadsaťjedenročná svetová jednotka triumfovala v sezóne na dvoch grandslamoch (Roland Garros, US Open).

Dvadsaťosemročná Američanka postúpila do štvrťfinále na troch grandslamoch, kde nestačila dvakrát na Swiatekovú a raz na Bartyovú. Počas roka vyhrala turnaj WTA 1000 v mexickej Guadalajare a prebojovala sa aj do finále v Madride.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková z Českej republiky sa stali najlepšou dvojicou vo štvorhre druhú sezónu po sebe a celkovo tretíkrát.

Beatriz Haddadová Maiaová z Brazílie urobila najväčší posun v rebríčku, keď sa dostala z 80. na 15. miesto a vyhrala svoje prvé dva tituly.

Číňanka Čeng Čchin-wen, ktorá v októbri dovŕšila 20 rokov, sa stala nováčikom roka, keď sa posunula o viac ako 100 miest v rebríčku. Vo svojom debute na Roland Garros postúpila do štvrtého kola, no prehrala v ňom so Swiatekovou 1:2 na sety.