Tenistov trápi na Australian Open nové pravidlo. Problém mal aj Djokovič

„Malo by to vyzerať tak, že si sadnete na akékoľvek voľné miesto, ktoré nájdete. Aj počas výmen," vysvetlil riaditeľ turnaja Craig Tiley.

Podobne to vnímali aj hráčky v ženskej časti turnajového pavúka. Svetová jednotka Iga Swiateková sa o tom dozvedela tesne pred zápasom od svojej psychologičky a Viktória Azarenková to zistila až počas jej úvodného zápasu.

Nájdu sa aj pozitívne názory

Nie všetci hráči vnímajú túto zmenu pravidiel ako negatívnu. Bývalá svetová jednotka Jim Courier to hodnotí pozitívne, no s malou úpravou. Platilo by to len pre miesta na postranných častiach kurtu.

„Už viac ako rok hovorím, že diváci by mohli prichádzať a odchádzať ako na futbale alebo basketbale. Sústrediť sa potrebujete len na časť štadióna za vašim súperom," prezradil Američan.