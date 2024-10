Djokovič dúfa, že kauza Sinnera sa vyrieši čím skôr: Je tu príliš veľa nezrovnalostí

"Je úplne zrejmé, že máme systém, ktorý nefunguje dobre. Je tu príliš veľa nezrovnalostí a je do toho zapojených mnoho riadiacich orgánov. Jednoducho celá táto kauza nášmu športu príliš nepomáha. Nech to dopadne akokoľvek, hlavné je, aby sa to vyriešilo," citovala z vyhlásenia 24-násobného grandslamového šampióna agentúra AFP.

Tenisové orgány prijali Sinnerovo vysvetlenie, že stopové množstvo steroidu sa do jeho organizmu dostalo neúmyselne od fyzioterapeuta, ktorý použil sprej s jeho obsahom na ošetrenie reznej rany. Následne hráčovi poskytol masáž a športovú terapiu.

Odvolanie WADA prípad znovu oživilo. "Je to pôsobivé, že cez to všetko dokáže hrať na tak vysokej úrovni," dodal Djokovič.

Sinner i Španiel Carlos Alcaraz mieria na turnaj Masters do Šanghaja, kde spolu s Djokovičom patria k favoritom.